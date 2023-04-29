"Мы уже работаем над многими различными проектами вместе с Зинченко. Сейчас готовим что-то большое с проектом Football for Ukraine, чтобы получить помощь для украинцев.

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У нас уже есть проект в Ирпене вместе с UNITED24. Мы собрали средства на восстановление футбольного стадиона. Думаю, влияние спорта очень важно. Это может дать людям что-то другое, помочь им хоть на немного убежать от войны.

Зинченко был невероятным. Я очень горжусь им, потому что он молод, у него есть молодая семья с ребенком, однако он так много поддерживает Украину. Он не только собирает средства, но и громко говорит об Украине. Он остался таким сильным. Когда разговариваем, то я говорю ему: "Не сдерживай эмоций, дай им волю. Мы должны показать правду. Мы здесь, чтобы продемонстрировать миру, что чувствуют украинцы".

Это было трудно для всех, однако каждый раз, когда мы разговариваем, я напоминаю ему: "Мы должны быть намного сильнее. Должны помочь нашим людям в Украине, потому что они в нас нуждаются. Должны привлекать внимание к войне".

Я теперь намного сильнее. Я знаю, что мы должны держаться. В начале войны и в первые месяцы у меня было много тяжелых дел. Однако я не могу жаловаться, потому что знаю, что на передовой солдаты сталкиваются со многим, а семьи в Украине должны эвакуироваться из опасных территорий, куда прилетали ракеты.

Мы прошли сквозь невероятный год, зима была очень сложной. Во время первого большого блэкаута в Украине я был там, в Киеве. Но мы защищаем нашу страну и это дает нам силу. Мы знаем, что весь демократический мир – за нас. Однако это хороший момент для меня напомнить каждому, что война продолжается", – цитирует Шевченко The Guardian.

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