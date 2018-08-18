Обзор итальянского трансферного лета-2018: кто больше потратил и главное из дедлайна

В Италии закрылось трансферное окно – все команды завершили комплектацию. Отовсюду слышно, что Серия А – снова в тренде. И дело не только в Роналду.

Серия А стала второй среди европейских чемпионатов по расходам в течение летнего трансферного окна-2018. Итальянские клубы потратили 1.14 миллиарда евро. Больше заплатили за игроков только англичане – 1.42 миллиарда.

По сравнению с прошлым годом, расходы представителей Серии А выросли на 25% – в 2017 году было 907 миллионов евро. За последние 4 года эта сумма вообще выросла более чем в 3 раза. В 2014-м – 335 млн, в 2015-м – 609 млн, в 2016-м – 707 млн.

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Шире всех этим летом кошелек раскрыл, конечно, Ювентус – 257 миллионов евро. Главные трансферы "старой Синьоры": 117 млн ​​за Криштиану Роналду, по 40 млн за Жоау Канселу и Дугласа Косту и еще 35 млн стоило возвращение Леонардо Бонуччи.

На втором месте по затратам Рома – "джалоросси" приобрели 13 игроков на 136 миллионов евро. Самый дорогой из них – Стивен Н'Зонзи за почти 27 млн. В то же время римляне больше всех получили с продаж – 125 млн. Алиссон стоил Ливерпулю 62 миллионов евро, а Раджа Наингголан Интеру – 38.

3 топ-трансфера, которые не состоялись:

1. Лука Модрич отказался от предложения Интера и решил остаться в Реале.

2. Лацио удержал Сергея Милинковича-Савича.

3. Барселона в последний момент украла у Ромы перспективного Малкома.

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Самый громкий внутренний переход – Гонсало Игуаин из Ювентуса в Милан. "Россонери" подписали аргентинца на правах аренды с обязательным выкупом следующим летом. Это заявление о серьезных амбициях новых владельцев, которые, в отличие от предыдущих, не раздувают мыльный пузырь, а реализуют свои четкие планы.

Самые интересные входные трансферы дедлайна:

– Милан купил Диего Лаксальта из Дженоа за 14 млн и Саму Кастильехо из Вильярреала за 25 млн.

– Жервиньо свободным агентом перешел в Парму.

– Симоне Дзадза вернулся в Серию А – аренда в Торино.

– Рагнар Клаван покинул Ливерпуль в пользу Кальяри.

– Наполи арендовал вратаря Арсенала Давида Оспину.

– Экс-"динамовец" Лукаш Теодорчик за 3.5 млн евро стал игроком Удинезе.

Символическая сборная трансферов лета-2018 от портала Transfermarkt: