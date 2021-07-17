Верратти женился на роскошной модели – на свадьбе гуляли Мбаппе и Ибрагимович
07:30 - Читати українською
Хавбек ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти во второй раз попытался создать семью.
В Париже состоялось празднование свадьби новоиспеченного чемпиона Европы Верратти с французской моделью Джессикой Айди.
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Поздравить молодоженов приехали звезда ПСЖ Килиан Мбаппе, легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович и многие другие знаменитости. Ради новой избранницы Марко в 2019-м расстался с бывшей женой. От первого брака у футболиста есть 7-летний сын Томмазо.
Напомним, Веррати помог сборной Италии завоевать золотые медали Евро-2020.
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