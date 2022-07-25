"После 24 февраля моя жизнь очень сильно изменилась. Война стала большой неожиданной трагедией. Никто не думал, что такое может произойти. Это стало шоком.

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Первые три месяца были невероятно трудными для нашей страны, при этом было большое объединение в обществе. Все сражались и стояли перед лицом врага. Сейчас мы можем с гордостью поднять голову, гордиться нашей страной и нашими героями, а также надеяться на победу.

Значительная часть моей карьеры прошла в Томске. Но я обрубил все связи с Россией, заблокировал все контакты оттуда. Они все напуганы. Мне звонили из Казахстана, предлагали работать у них, жить и любую помощь. Говорили, что собирают большие суммы и отправляют их для ВСУ. Поддержка оттуда была безумной. Но из России – ни один знакомый футболист не позвонил! Они боятся даже написать смс-ку, потому что это может где-нибудь выплыть...

Я считаю, что они зомби. Причем не только где-то в глубинке, в селах, но и среди спортсменов. Поэтому я согласен с тем, что их страна была отстранена от еврокубков. Это справедливо. Я шокирован поведением своих бывших друзей и знакомых. Возможно, там есть люди, которые думают адекватно, но они очень боятся высказать свое мнение", – сказал Ковальчук в комментарии Football.ua.

Напомним, воспитанник Днепра выступал за российскую Томь с 2009 по 2011 годы и в 2016-м.

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