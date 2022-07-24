"Как война изменила жизнь? Она перевернула ее с ног на голову. Такое, думаю, произошло со многими украинцами, но у тех же харьковчан немного другая ситуация. Вторжение застало меня в Харькове. Первый месяц войны мы с семьей провели там, видели почти все: ракеты, обстрелы, авиацию, бои местного значения.

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Почему не уехали сразу? Я такой, что до сих пор сидел бы дома, но в конце концов не выдержали нервы. Трудно было жене и дочери. Мы хоть и проживаем за городом, в частном доме, но он расположен именно по дороге в Белгород. А там было, наверное, все. Самолеты летали прямо над крышей.

Из города к нам приехали друзья. В подвале мы проводили много времени. Когда утихало, ездили к нашим военным помогать строить всяческие укрепления. Пытались быть хоть чем-нибудь полезными. Тем не менее однажды наша женская часть не выдержала, и мы уехали.

Сначала была Полтава. Потом Кременчуг – погостили у Сергея Селезнева. Далее – к Игорю Бажану в Кропивницкий, а остановились в Виннице – у Олега Остапенко. Здесь пока и живем.

Теперь не до футбола? Почему? Нужно заниматься своим делом. У меня даже появился вариант трудоустройства. Не могу пока сказать, какой именно, но, надеюсь, со временем вы все узнаете.

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Держу ли связь с кем-то из России? Нет. Нет никакого желания общаться с теми, кто не верит даже своим друзьям или родственникам. Я вообще хочу забыть о такой стране. Навсегда.

Жалею, что раньше немного стеснялся разговаривать на украинском. Не хотел перепутать слова. Сейчас полностью перехожу на родной язык. Читаю, слушаю, смотрю – все на украинском. А русский, надеюсь, впоследствии никто не вспомнит. Не место этим подонкам в цивилизованном мире", – цитирует Горяинова Команда 1 .

Также Александр признался, что планирует побриться только после победы Украины над Россией. Сейчас бывший голкипер выглядит кардинально по-другому: