"Після 24 лютого моє життя дуже сильно змінилося. Війна стала великою неочікуваною трагедією. Ніхто не думав, що таке може статися. Це стало шоком.

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Перші три місяці були неймовірно важкими для нашої країни, при цьому було велике об’єднання в суспільстві. Усі боролися й стояли перед лицем ворога. Зараз ми можемо з гордістю підняти голову, пишатися нашою країною і нашими героями, а також сподіватися на нашу перемогу.

Значна частина моєї кар’єри пройшла в Томську. Але я обрубав усі зв’язки з Росією, заблокував усі контакти звідти. Вони усі перелякані. Мені телефонували з Казахстану, пропонували працювати у них, жити й будь-яку допомогу. Говорили, що збирають великі суми і відправляють їх для ЗСУ. Підтримка звідти була шаленою. Але з Росії – жоден знайомий футболіст не подзвонив! Вони бояться навіть написати смс-ку, тому що це може десь виплисти...

Я вважаю, що вони зомбі. Причому, не лише десь в глибинці, в селах, але й серед спортсменів. Тому я згоден з тим, що їхню країну відсторонили від єврокубків. Це справедливо. Я шокований поведінкою своїх колишніх друзів і знайомих. Можливо там є люди, що думають адекватно, але вони дуже бояться висловити свою думку", – сказав Ковальчук у коментарі Football.ua.

Нагадаємо, вихованець Дніпра виступав за російську Томь з 2009 по 2011 роки та у 2016-му.

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