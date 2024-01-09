Украинский защитник Дмитрий Фатеев больше не будет выступать за Оболонь, сообщает пресс-служба "пивоваров".

Оболонь готовится подписать двух опытных игроков – один из них был без клуба последние полгода, другой играет в футзал

Стороны решили досрочно прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Напомним, 29-летний Фатеев – воспитанник Шахтера. Успел поиграть за кропивницкую Зирку, Львов, Ингулец и Кривбасс. К Оболони присоединился летом 2022 года. В футболке "бело-зеленых" провел 29 матчей (7 – в чемпионате УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 20 – в Первой лиге), в которых отметился 1 голом и 1 ассистом. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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