Український захисник Дмитро Фатєєв більше не виступатиме за Оболонь, повідомляє прес-служба "пивоварів".

Оболонь готується підписати двох досвідчених гравців – один з них був без клубу останні півроку, інший грає у футзал

Сторони вирішили достроково припинили співпрацю за взаємною згодою.

Нагадаємо, 29-річний Фатєєв – вихованець Шахтаря. Встиг пограти за кропивницьку Зірку, Львів, Інгулець та Кривбас. До Оболоні приєднався влітку 2022 року. У футболці "біло-зелених" провів 29 матчів (7 – у чемпіонаті УПЛ, 2 – у Кубку України, 20 – у Першій лізі), в яких відзначився 1 голом та 1 асистом. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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