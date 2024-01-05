Оболонь на своем сайте объявила о прекращении сотрудничества с форвардом Станиславом Василенко.

Александрия стремится подписать испанского форварда – Ротань и Ко сделали уже второе предложение клубу из Европы

Контракт с 22-летним игроком действовал до лета 2025 года, однако стороны решили расторгнуть соглашение досрочно.

Напомним, Василенко – воспитанник донецкого Олимпика. Выступал за молодежку Александрии. К "пивоварам" присоединился летом 2020 года, сыграв лишь 7 матчей в Первой лиге. Далее были аренды во второлиговую Чайку и перволиговое Подолье (в текущем сезоне провел за хмельничан 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист). Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

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