Александрия стремится подписать испанского форварда – Ротань и Ко сделали уже второе предложение клубу из Европы
"Горожане" заинтересовалась нападающим из чемпионата Косово Джаленом Блесой.
Александрия нацелилась на форварда косовской Приштины Джалена Блесу, сообщает Telegrafi.
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По информации албанского издания, "горожане" сделали уже 2 предложения по трансферу 22-летнего игрока. Отмечается, что первое было отклонено, а над вторым клуб до сих пор раздумывает.
К слову, Блеса родился в Барселоне и имеет двойное гражданство: испанское и американское. Кроме позиции форварда, он может сыграть и на обоих флангах полузащиты. Карьеру он начинал на родине, а затем перешел в английский Эрлси Таун (в сентябре 2020-го). С июля 2022 года выступал в Косово за команды низших дивизионов.
В январе 2023-го присоединился к Приштине, за которую в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах (забил 10 голов и отдал 3 ассиста). Его контракт с косоварами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
Напомним, на зимнюю паузу Александрия ушла на одиннадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 очков. Команда одержала в сезоне 4 победы, 4 ничьи и потерпела 8 поражений.
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