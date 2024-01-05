Оболонь на своєму сайті оголосила про припинення співпраці з форвардом Станіславом Василенком.

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Контракт з 22-річним гравцем був чинний до літа 2025 року, однак сторони вирішили розірвати угоду достроково.

Нагадаємо, Василенко – вихованець донецького Олімпіка. Виступав за молодіжку Олександрії. До "пивоварів" приєднався влітку 2020 року, зігравши лише 7 матчів у Першій лізі. Далі були оренди у друголігову Чайку та першолігове Поділля (у поточному сезоні зіграв за хмельничан 19 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист). Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

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