toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРИ

Обмен Погба на Бейла – идеальный вариант для Манчестер Юнайтед, – британские СМИ

13:07 54 Читати українською
Обмен Погба на Бейла – идеальный вариант для Манчестер Юнайтед, – британские СМИ
Гарет Бейл / The Mirror

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер готов расстаться с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба.

Норвежский специалист не будет возражать переходу француза в другой клуб, информирует The Sun. Пользуясь авторитетом со стороны партнеров по команде, Погба неоднозначно влияет на атмосферу в раздевалке.

Бейл покинул Сантьяго Бернабеу до финального свистка в матче Реала с Леганесом

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Погба является мадридский Реал. Зинедин Зидан уже давно мечтает видеть своего соотечественника в Королевском клубе. Манкунианцы попытаются воспользоваться ситуацией и обменять звездного француза на Гарета Бейла, который все чаще намекает на свое нежелание оставаться в Мадриде. По мнению британского издания, приход валлийца уже зимой поможет Сульшеру решить проблемы в атаке, которые не позволяют команде одерживать желаемые результаты.

Моурінью проти фаворита Мессі та Гвардіоли – топ-7 тренерів, які могли б замінити Емері в Арсеналі

blog_ava
Суарес получил травму в матче с Леванте – известен срок восстановления
00:47
268
Теги
Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Гарет Бейл Гарет Бейл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Александрия
14:00
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук