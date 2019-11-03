Обмен Погба на Бейла – идеальный вариант для Манчестер Юнайтед, – британские СМИ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер готов расстаться с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба.

Норвежский специалист не будет возражать переходу француза в другой клуб, информирует The Sun. Пользуясь авторитетом со стороны партнеров по команде, Погба неоднозначно влияет на атмосферу в раздевалке.

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Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Погба является мадридский Реал. Зинедин Зидан уже давно мечтает видеть своего соотечественника в Королевском клубе. Манкунианцы попытаются воспользоваться ситуацией и обменять звездного француза на Гарета Бейла, который все чаще намекает на свое нежелание оставаться в Мадриде. По мнению британского издания, приход валлийца уже зимой поможет Сульшеру решить проблемы в атаке, которые не позволяют команде одерживать желаемые результаты.

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