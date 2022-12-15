"Мнение № 1. То, что этот чемпионат не похож на привычный, это понятно. Война. Но я убедился, что чемпионаты и разные первенства, не только футбольные, но и вообще спортивные, должны проводиться! Единственный минус – трансляции, точнее, их отсутствие. Думаю, можно разбавлять "Единые новости" спортивными соревнованиями (не только футболом) и прерывать, когда есть что-то срочное!

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Мнение № 2. Это кому-то может показаться смешным, но нынешний чемпионат самый конкурентный за последние 7-10 лет. Ты не можешь заранее знать, какая команда отберет очки. Это сейчас самое интересное в УПЛ. Аутсайдеров не видно.

Мнение № 3. Лига Европы. Не хочется жаловаться и вспоминать, как мы проигрывали. Просто уверен, если бы мы играли в домашних нормальных условиях, результат был другой!

Мнение № 4. Это был тяжелый период, но мы – команда. Игроки и тренер вместе. Побеждаем и проигрываем вместе. Нет смысла перекладывать ответственность на кого-то одного. Мистер и тренерский штаб, я с вами. Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году (когда в Кубке и чемпионате мы добыли в борьбе золотые медали) вас на руках носил, а сейчас ровняет с землей.

Мнение № 5. В будущее смотрим с оптимизмом. Верю, что по окончании этого сезона у Динамо может появиться третья звезда!" – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на третей строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от лидера – СК Днепр-1 – на 5 очков.

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