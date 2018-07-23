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Облак – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo

10:30 64 Читати українською
Облак – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo
Ян Облак / EFE

Культовое британское издание FourFourTwo определило десятку сильнейших голкиперов мира. Победителем в номинации стал вратарь мадридского Атлетико и сборной Словении Ян Облак.

25-летний кипер занял первую строчку в рейтинге лучших вратарей мира, сообщает FourFourTwo.

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Вторым в подборке стал голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, который не слишком удачно провел Мундиаль в составе сборной Испании. Третьим – вратарь Челси и сборной Бельгии Тибо Куртуа, признанный лучшим голкипером мирового первенства.

Также в десятку рейтинга вошли: Марк-Андре тер Штеген (Барселона и Германия), Алиссон (Ливерпуль и Бразилия), Джанлуиджи Буффон (Пари Сен-Жермен), Мануэль Нойер (Бавария и Германия), Уго Льорис (Тоттенхэм и Франция) и Самир Ханданович (Интер).

Напомним, что в мае Ян Облак третий раз подряд завоевал трофей Саморы – приз лучшему вратарю испанского чемпионата.

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Мир Тибо Куртуа Тибо Куртуа Ян Облак Ян Облак Челси Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Атлетико Атлетико Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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