Облак – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo

Культовое британское издание FourFourTwo определило десятку сильнейших голкиперов мира. Победителем в номинации стал вратарь мадридского Атлетико и сборной Словении Ян Облак.

25-летний кипер занял первую строчку в рейтинге лучших вратарей мира, сообщает FourFourTwo.

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Вторым в подборке стал голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, который не слишком удачно провел Мундиаль в составе сборной Испании. Третьим – вратарь Челси и сборной Бельгии Тибо Куртуа, признанный лучшим голкипером мирового первенства.

Также в десятку рейтинга вошли: Марк-Андре тер Штеген (Барселона и Германия), Алиссон (Ливерпуль и Бразилия), Джанлуиджи Буффон (Пари Сен-Жермен), Мануэль Нойер (Бавария и Германия), Уго Льорис (Тоттенхэм и Франция) и Самир Ханданович (Интер).

Напомним, что в мае Ян Облак третий раз подряд завоевал трофей Саморы – приз лучшему вратарю испанского чемпионата.