Облак – найкращий воротар світу за версією FourFourTwo

Культове британське видання FourFourTwo визначило десятку найсильніших голкіперів світу. Переможцем у номінації став воротар мадридського Атлетіко та збірної Словенії Ян Облак.

25-річний кіпер посів першу сходинку в рейтингу найкращих воротарів світу, повідомляє FourFourTwo.

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Другим у підбірці став голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа, який не надто вдало провів Мундіаль у складі збірної Іспанії. Третім – воротар Челсі та збірної Бельгії Тібо Куртуа, визнаний найкращим голкіпером світової першості.

Також до десятки рейтингу увійшли: Марк-Андре тер Штеген (Барселона та Німеччина), Аліссон (Ліверпуль і Бразилія), Джанлуїджі Буффон (Парі Сен-Жермен), Мануель Нойєр (Баварія і Німеччина), Уго Льоріс (Тоттенхем і Франція) та Самір Хандановіч (Інтер).

Нагадаємо, що в травні Ян Облак втретє поспіль здобув трофей Самори – приз найкращому воротарю іспанського чемпіонату.