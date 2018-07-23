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Облак – найкращий воротар світу за версією FourFourTwo

10:30 866 Читать на русском
Облак – найкращий воротар світу за версією FourFourTwo
Ян Облак / EFE

Культове британське видання FourFourTwo визначило десятку найсильніших голкіперів світу. Переможцем у номінації став воротар мадридського Атлетіко та збірної Словенії Ян Облак.

25-річний кіпер посів першу сходинку в рейтингу найкращих воротарів світу, повідомляє FourFourTwo.

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Другим у підбірці став голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа, який не надто вдало провів Мундіаль у складі збірної Іспанії. Третім – воротар Челсі та збірної Бельгії Тібо Куртуа, визнаний найкращим голкіпером світової першості.

Також до десятки рейтингу увійшли: Марк-Андре тер Штеген (Барселона та Німеччина), Аліссон (Ліверпуль і Бразилія), Джанлуїджі Буффон (Парі Сен-Жермен), Мануель Нойєр (Баварія і Німеччина), Уго Льоріс (Тоттенхем і Франція) та Самір Хандановіч (Інтер).

Нагадаємо, що в травні Ян Облак втретє поспіль здобув трофей Самори – приз найкращому воротарю іспанського чемпіонату.

Теги
Світ Тібо Куртуа Тібо Куртуа Ян Облак Ян Облак Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Атлетіко Атлетіко Давід Де Хеа Давід Де Хеа
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