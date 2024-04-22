Удинезе уволил Габриэле Чоффи с поста главного тренера и уже назначил нового наставника для команды.

Пресс-служба итальянского клуба сообщила об увольнении Габриэле Чоффи. Новым тренером Удинезе стал Фабио Каннаваро. Он уже третий специалист, который будет работать с командой. Текущий сезон "черно-белые" начинали под руководством Андреа Соттила.

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Каннаваро начинал свою карьеру как ассистент тренера в Аль-Ахли. Последним местом работы обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира 2006 был Беневенто. Впрочем, Фабио уволили в феврале 2023 года после трех месяцев работы с командой. С тех пор Каннаваро находился в поисках нового клуба.

Напомним, что Удинезе борется за выживание в Серии А. "Черно-белые" находятся на 17 месте с 28 баллами. На 18 позиции расположился Фрозиноне с таким же количеством очков, а Сассуоло отстает на два пункта.

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