Удінезе звільнив Габріеле Чоффі з посади головного тренера і вже призначив нового наставника для команди.

Прес-служба італійського клубу повідомила про звільнення Габріеле Чоффі. Новим тренером Удінезе став Фабіо Каннаваро. Він вже третій фахівець, який працюватиме з командою. Поточний сезон "чорно-білі" розпочинали під керівництвом Андреа Соттіла.

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Каннаваро розпочинав свою кар'єру як асистент тренера у Аль-Ахлі. Останнім місцем роботи володаря "Золотого м'яча" та чемпіона світу 2006 року був Беневенто. Утім, Фабіо звільнили у лютому 2023 року після трьох місяців роботи з командою. З того часу Каннаваро перебував у пошуках нового клубу.

Нагадаємо, що Удінезе бореться за виживання у Серії А. "Чорно-білі" перебувають на 17 місці з 28 балами. На 18 позиції розташувався Фрозіноне з такою ж кількістю очок, а Сассуоло відстає на два пункти.

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