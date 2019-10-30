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Объявлены номинанты на престижную международную награду Globe Soccer Awards

13:49 32 Читати українською
Объявлены номинанты на престижную международную награду Globe Soccer Awards
Криштиану Роналду – лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards-2018 / Globesoccer.com

Перечень претендентов на награду Globe Soccer Awards сразу в нескольких номинациях опубликован на официальном сайте премии.

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) обнародовали список номинантов на премию Globe Soccer Awards-2019.

В номинации "Лучший футболист 2019 года" в этом году представлены: Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Мохамед Салах, Алиссон, Садьйо Мане и Вирджил ван Дейк (все – Ливерпуль).

В номинации "Лучший клуб 2019 года" представлены: Ливерпуль, Аякс и женская команда Лиона.

Претендентами на звание лучшего тренера года стали: Юрген Клопп (Ливерпуль), Сантуш (сборная Португалии), Эрик Тен Хаг (Аякс), Джамель Бельмади (сборная Алжира) и Массимилиано Аллегри (Ювентус в сезоне-2018/19).

В номинации "Открытие года" представлены: Ансу Фати (Барселона), Эрлинг Холланд (Зальцбург), Джейдон Санчо (Боруссия Д), Жоау Фелиш (Атлетико) и Кай Хаверц (Байер).

Церемония награждения состоится 29 декабря в Дубае (ОАЭ). Победителей будут определять члены жюри и футбольные деятели: Фабио Капелло, Антонио Конте и Эрик Абидаль.

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