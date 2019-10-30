Оголошено номінантів на престижну міжнародну нагороду Globe Soccer Awards

Кріштіану Роналду – найкращий гравець року за версією Globe Soccer Awards-2018 / Globesoccer.com

Перелік претендентів на нагороду Globe Soccer Awards одразу в кількох номінаціях опубліковано на офіційному сайті премії.

Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) оприлюднили список номінантів на премію Globe Soccer Awards-2019.

У номінації "Найкращий футболіст 2019 року" цьогоріч представлені: Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Мохамед Салах, Аліссон, Садьйо Мане і Вірджіл ван Дейк (всі – Ліверпуль).

The nominees for ???? ???'? ?????? ?? ??? ???? Globe Soccer Award are: Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané and Virgil van Dijk



Who do you think will lift the award ?⁣⁣#globesoccer

⁣⁣⁣ pic.twitter.com/zuAKU1EWs6 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

У номінації "Найкращий клуб 2019 року" представлені: Ліверпуль, Аякс і жіноча команда Ліона.

The nominees for ???? ???? ?? ??? ???? Globe Soccer Award are: Ajax Amsterdam, Liverpool FC and Olympique Lyonnais Féminin

⁣⁣

Who will be named the Best Club ?⁣⁣#AFCAjax #LiverpoolFC #TeamOL #globesoccer pic.twitter.com/aYOcoc1WSv — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

Претендентами на звання найкращого тренера року стали: Юрген Клопп (Ліверпуль), Фернанду Сантуш (збірна Португалії), Ерік Тен Хаг (Аякс), Джамель Бельмаді (збірна Алжиру) і Массіміліано Аллегрі (Ювентус в сезоні-2018/19).

The nominees for the ???? ????? ?? ??? ???? Globe Soccer Award are: Djamel Belmadi, Erik Ten Hag, Fernando Santos, Jürgen Klopp and Massimiliano Allegri

⁣⁣⁣

Who do you think will lift the award ?⁣⁣

⁣⁣⁣

⁣

⁣#globesoccer pic.twitter.com/T03YR79LTL — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

У номінації "Відкриття року" представлені: Ансу Фаті (Барселона), Ерлінг Холанд (Зальцбург), Джейдон Санчо (Боруссія Д), Жоау Феліш (Атлетіко) і Кай Хаверц (Байєр).

The nominees for the ???? ????? ?? ??? ???? Globe Soccer Award are: Djamel Belmadi, Erik Ten Hag, Fernando Santos, Jürgen Klopp and Massimiliano Allegri

⁣⁣⁣

Who do you think will lift the award ?⁣⁣

⁣⁣⁣

⁣

⁣#globesoccer pic.twitter.com/T03YR79LTL — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

Церемонія нагородження відбудеться 29 грудня в Дубаї (ОАЕ). Переможців визначатимуть члени журі та футбольні діячі: Фабіо Капелло, Антоніо Конте та Ерік Абідаль.

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