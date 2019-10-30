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Оголошено номінантів на престижну міжнародну нагороду Globe Soccer Awards

13:45 321 Читать на русском
Оголошено номінантів на престижну міжнародну нагороду Globe Soccer Awards
Кріштіану Роналду – найкращий гравець року за версією Globe Soccer Awards-2018 / Globesoccer.com

Перелік претендентів на нагороду Globe Soccer Awards одразу в кількох номінаціях опубліковано на офіційному сайті премії.

Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) оприлюднили список номінантів на премію Globe Soccer Awards-2019.

У номінації "Найкращий футболіст 2019 року" цьогоріч представлені: Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Мохамед Салах, Аліссон, Садьйо Мане і Вірджіл ван Дейк (всі – Ліверпуль).

У номінації "Найкращий клуб 2019 року" представлені: Ліверпуль, Аякс і жіноча команда Ліона.

Претендентами на звання найкращого тренера року стали: Юрген Клопп (Ліверпуль), Фернанду Сантуш (збірна Португалії), Ерік Тен Хаг (Аякс), Джамель Бельмаді (збірна Алжиру) і Массіміліано Аллегрі (Ювентус в сезоні-2018/19).

У номінації "Відкриття року" представлені: Ансу Фаті (Барселона), Ерлінг Холанд (Зальцбург), Джейдон Санчо (Боруссія Д), Жоау Феліш (Атлетіко) і Кай Хаверц (Байєр).

Церемонія нагородження відбудеться 29 грудня в Дубаї (ОАЕ). Переможців визначатимуть члени журі та футбольні діячі: Фабіо Капелло, Антоніо Конте та Ерік Абідаль.

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