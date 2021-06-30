Ливерпуль на своем официальном сайте подтвердил, что не будет активировать опцию выкупа 21-летнего турка.

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Зимой "красные" арендовали игрока Шальке на фоне ужасных потерь в обороне. Кабак почти сразу закрепился в основе команды Клоппа, в общем проведя 13 матчей. Впрочем, этого не хватило для сохранения места в Ливерпуле. По неофициальной информации, сумма выкупа составляла скромные 18 млн евро.

Кабак возвращается в расположение Шальке, который вылетел во вторую Бундеслигу. Вероятно, центрбека попытаются продать в другой клуб.

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