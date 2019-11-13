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Обидчик Шахтера Ольмо заинтересовал Манчестер Сити и два итальянских гранда

16:15 25 Читати українською
Обидчик Шахтера Ольмо заинтересовал Манчестер Сити и два итальянских гранда
Дани Ольмо / FOX Sport Asia

Полузащитник Динамо Загреб Дани Ольмо заинтересовал сразу несколько европейских грандов.

Дани Ольмо привлек внимание Манчестер Сити, Ромы и Милана, информирует Calciomercato.

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Юный испанец готов покинуть загребское Динамо и рассматривает все возможные варианты. Единственной проблемой может стать высокая цена игрока – около 40 млн евро. Контракт Ольмо с хорватами рассчитан до лета 2021 года.

К слову, Ольмо провел 17 матчей в текущем сезоне за Динамо Загреб, отметившись 6 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

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Рома Рома Динамо Загреб Динамо Загреб Трансферы Дани Ольмо Дани Ольмо Мир Манчестер Сити Манчестер Сити Милан Милан
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