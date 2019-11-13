Кривдник Шахтаря Ольмо зацікавив Манчестер Сіті та два італійських гранди

Овертайм — 17:00 1395
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"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і Ярмоленка
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Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 16:30 3719
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Україна – Естонія: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаТовариські матчі — 16:00 688
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Україна розгромила Естонію у стартовому матчі відбору Євро-2020 U-19 – голи забивали юні зірки Динамо, Шахтаря і КарпатЗбірна України — 15:51 3491
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