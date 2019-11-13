Кривдник Шахтаря Ольмо зацікавив Манчестер Сіті та два італійських гранди

Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо зацікавив одразу кілька європейських грандів.

Дані Ольмо привернув увагу Манчестер Сіті, Роми та Мілана, інформує Calciomercato.

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Юний іспанець готовий покинути загребське Динамо та розглядає усі можливі варіанти. Єдиною проблемою може стати висока ціна гравця – близько 40 млн євро. Контракт Ольмо із хорватами розрахований до літа 2021 року.

До слова, Ольмо провів 17 матчів у поточному сезоні за Динамо Загреб, відзначившись 6 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами.

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