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Кривдник Шахтаря Ольмо зацікавив Манчестер Сіті та два італійських гранди

16:15 773 Читать на русском
Кривдник Шахтаря Ольмо зацікавив Манчестер Сіті та два італійських гранди
Дані Ольмо / FOX Sport Asia

Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо зацікавив одразу кілька європейських грандів.

Дані Ольмо привернув увагу Манчестер Сіті, Роми та Мілана, інформує Calciomercato.

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Юний іспанець готовий покинути загребське Динамо та розглядає усі можливі варіанти. Єдиною проблемою може стати висока ціна гравця – близько 40 млн євро. Контракт Ольмо із хорватами розрахований до літа 2021 року.

До слова, Ольмо провів 17 матчів у поточному сезоні за Динамо Загреб, відзначившись 6 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами.

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