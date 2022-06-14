Сараево на своем официальном сайте объявил о переходе Фране Чирьяка на правах свободного агента.

Обидчик Динамо бесплатно перешел из Львова в болгарский аутсайдер

Хорват подписал договор сроком на 1 год с опцией пролонгации. После начала войны в Украине Чирьяк оказался в болгарском Локомотиве, подписавший его также на бесплатной основе.

Фране выступал во Львове с октября 2020 года. В составе "горожан" Чирьяк провел 36 матчей, оформил один гол и 8 ассистов. Единственный автограф хавбек оставил в воротах Динамо – октябрьский матч 11-го тура сезона 2021/22 УПЛ.

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