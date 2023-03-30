Обидчик Аргентины на ЧМ-2022 официально возглавил женскую сборную Франции
Эрве Ренар стал главным тренером женской сборной Франции.
Футбольная ассоциация Франции объявила, что Эрве Ренар был официально назначен наставником женской национальной сборной. Он пришёл на смену Коринн Диакр, которая была уволена 9 марта на фоне отказа некоторых футболисток работать под её руководством.
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Контракт подписан на один год.
Задачей Ренара будет подготовка команды к чемпионату мира, который состоится через несколько месяцев. На групповом этапе Франция сыграет с Ямайкой, Бразилией и Панамой.
Контракт 54-летнего специалиста с мужской сборной Саудовской Аравии действовал до 2027 года, но тренер попросил о досрочном расторжении. Под руководством Ренара сборная Саудовской Аравии обыграла на ЧМ-2022 будущих чемпионов мира – сборную Аргентины.
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