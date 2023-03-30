Кривдник Аргентини на ЧС-2022 офіційно очолив жіночу збірну Франції
Ерве Ренар став головним тренером жіночої збірної Франції.
Футбольна асоціація Франції оголосила, що Ерве Ренар був офіційно призначений наставником жіночої національної збірної. Він прийшов на зміну Корінн Діакр, яку було звільнено 9 березня на тлі відмови деяких футболісток працювати під її керівництвом.
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Контракт підписано на один рік.
Завданням Ренара буде підготовка команди до чемпіонату світу, який відбудеться за кілька місяців. На груповому етапі Франція зіграє з Ямайкою, Бразилією та Панамою.
Контракт 54-річного фахівця з чоловічою збірною Саудівської Аравії діяв до 2027 року, але тренер попросив про дострокове розірвання. Під керівництвом Ренара збірна Саудівської Аравії обіграла на ЧС-2022 майбутніх чемпіонів світу – збірну Аргентини.
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