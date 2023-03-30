Футбольна асоціація Франції оголосила, що Ерве Ренар був офіційно призначений наставником жіночої національної збірної. Він прийшов на зміну Корінн Діакр, яку було звільнено 9 березня на тлі відмови деяких футболісток працювати під її керівництвом.

Кривдник Аргентини на ЧС-2022 очолить жіночу команду Франції – він хотів замінити Мартінеса у збірній Бельгії

Контракт підписано на один рік.

Завданням Ренара буде підготовка команди до чемпіонату світу, який відбудеться за кілька місяців. На груповому етапі Франція зіграє з Ямайкою, Бразилією та Панамою.

Контракт 54-річного фахівця з чоловічою збірною Саудівської Аравії діяв до 2027 року, але тренер попросив про дострокове розірвання. Під керівництвом Ренара збірна Саудівської Аравії обіграла на ЧС-2022 майбутніх чемпіонів світу – збірну Аргентини.

"Мене звати Жюст": встановив вічний рекорд Кубка світу, став унікальним тренером ПСЖ і пробачив свого ката