Нигерийский хавбек Джон Оби Микел стал игроком Аль-Кувейта, сообщает официальный сайт клуба.

Милан согласовал контракт с Жиру и нацелился на еще 2 звезд Челси

Детали контракта с полузащитником не разглашаются. Последним клубом Джона был Сток Сити, за который он провел в Чемпионшипе 39 поединков и отличился ассистом. В прошлом сезоне Аль-Кувейт финишировал 5-м в местном чемпионате.

Оби Микел известен своими выступлениями за Челси (2006-2017 годы).

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21