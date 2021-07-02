Оби Микел перебрался в экзотический чемпионат
17:13 - Читати українською
34-летний Джон Оби Микел решил подзаработать перед завершением карьеры.
Нигерийский хавбек Джон Оби Микел стал игроком Аль-Кувейта, сообщает официальный сайт клуба.
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Детали контракта с полузащитником не разглашаются. Последним клубом Джона был Сток Сити, за который он провел в Чемпионшипе 39 поединков и отличился ассистом. В прошлом сезоне Аль-Кувейт финишировал 5-м в местном чемпионате.
Оби Микел известен своими выступлениями за Челси (2006-2017 годы).
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