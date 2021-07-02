Обі Мікел перебрався в екзотичний чемпіонат
2 липня 17:13 - Читать на русском
34-річний Джон Обі Мікел вирішив підзаробити перед завершенням кар'єри.
Нігерійський хавбек Джон Обі Мікел став гравцем Аль-Кувейта, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Деталі контракту з півзахисником не розголошуються. Останнім клубом Джона був Сток Сіті, за який він провів у Чемпіоншипі 39 поєдинків та відзначився асистом. У минулому сезоні Аль-Кувейт фінішував 5-м у місцевому чемпіонаті.
Обі Мікел відомий своїми виступами за Челсі (2006-2017 роки).
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