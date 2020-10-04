В рамках воскресной программы 3-го тура Серии А состоялось три матча. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 3-й тур

Лацио – Интер – 1:1

Голы: Милинкович-Савич, 55 – Мартинес, 30

Удаления: Иммобиле, 69 (Л), Сенси, 86 (И)

Парма – Верона – 1:0

Гол: Куртич,1

Беневенто – Болонья – 1:0

Гол: Лападула, 66

Милан – Специя – начало в 19:00

Лацио после сокрушительного поражения от Аталанты имел шанс реабилитироваться в игре с Интером. Еще в первом тайме Симоне Индзаги был вынужден сделать две замены – травмировались Раду и Марушич. На фоне этого "нерадзурри" выглядели явными фаворитами встречи, но до перерыва забили только один гол.

Аталанта выиграла у Кальяри перестрелку с семью голами – Малиновский стал жертвой зрелищности, но доказал свой уровень

Вторую половину встречи активнее начали "орлы". "Нерадзурри" расслабились и позволили им перебраться на свою половину поля. За это их наказал Милинкович-Савич, который головой замкнул навес в штрафную – 1:1. На 69-й Иммобиле, на эмоциях, ответил на фол Видаля пощечиной по лицу и получил за это прямую красную. Под занавес встречи Лацио чудом спасла штанга, а Сенси получил красную и сравнял шанcы на победу. Обе команды отчаянно пытались выйти вперед, но до конца матча забить не удалось ни одной.

Парма встречалась с Вероной. Уже на первой минуте встречи хозяева открыли счет – Куртич замкнул прострел Карамо в штрафную. Этот гол стал единственным во встрече и финальный свисток зафиксировал минимальную победу "крестоносцев" – 1:0.

Болонья приехала в гости к Беневенто. Первая половина встречи была очень скучно и зрители голов не увидели. Во втором тайме ситуация несколько изменилась. На 66-й Лападула вывел Беневенто вперед. Болонья ответила голом Сванберга, но после просмотра VAR его отменили из-за игры рукой. Хозяева отчаянно пытались отыграться, но защита Беневенто выстояла. Победа.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ