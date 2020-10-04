У рамках недільної програми 3-го туру Серії А відбулось три матчі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 3-й тур

Лаціо – Інтер – 1:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 55 – Мартінес, 30

Вилучення: Іммобіле, 69 (Л), Сенсі, 86 (І)

Парма – Верона – 1:0

Гол: Куртіч,1

Беневенто – Болонья – 1:0

Гол: Лападула, 66

Мілан – Спеція – початок о 19:00

Лаціо після нищівної поразки від Аталанти мав шанс реабілітуватись у грі з Інтером. Ще у першому таймі Сімоне Індзагі був змушений зробити дві заміни – травмувались Раду і Марушіч. На фоні цього "нерадзуррі" виглядали явними фаворитами зустрічі, але до перерви забили лише один гол.

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Другу половину зустрічі активніше розпочали "орли". "Нерадзуррі" розслабились і дозволили їм перебратись на свою половину поля. За це їх покарав Мілінковіч-Савіч, який головою замкнув навіс у карний майданчик – 1:1. На 69-й Іммобіле, на емоціях, відповів на фол Відаля ляпасом по обличчю і отримав за це пряму червону. Під завісу зустрічі Лаціо дивом врятувала стійка, а Сенсі отримав червону і зрівняв шанси на перемогу. Обидві команди відчайдушно намагались вийти уперед, але до кінця матчу забити не вдалось жодній.

Парма зустрічалась із Вероною. Вже на першій хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок – Куртіч замкнув простріл Карамо у штрафний майданчик. Цей гол став єдиним у зустрічі і фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "хрестоносців" – 1:0.

Болонья завітала у гості до Беневенто. Перша половина зустрічі була наднудною і глядачі голів не побачили. У другому таймі ситуація дещо змінилась. На 66-й Лападула вивів Беневенто уперед. Болонья відповіла голом Сванберга, але після перегляду VAR його скасували через гру рукою. Господарі відчайдушно намагались відігратись, захист Беневенто вистояв. Перемога.

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