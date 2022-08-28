Барселона выдала неоднозначный старт в Ли Лиге, расписав нулевую ничью с Райо Вальекано на Камп Ноу. После этого произошел выездной разгром Сосьедада, однако в первый час встречи баски возили инертных каталонцев. Болельщики ожидали чего-нибудь более эффектного, с безоговорочным доминированием и кучей голов в родных стенах – и матч против Вальядолида выглядел хорошей возможностью для создания шоу.

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Фанаты потребовали шоу – они его получили. Барселона уничтожила новичка Примеры за час, нанеся 18 ударов и ничего не позволив сопернику у собственных ворот. Совершенно. Этому факту очень способствовала игра Кунде, которого наконец-то заявили на сезон, сразу поставив в основу. Тер Штеген скучал, чего не скажешь о его коллеге Массипе.

Уже на 12-й минуте Жорди должен был вытаскивать мяч из сетки. Левандовски замкнул подачу на линию вратарской ударом головой – сфера угодила в штангу и отскочила в спину Матипу, после чего прокатилась по линии ворот. Роберт уже лежа успел сыграть на добивании, но попытка была неудачной.

На 20-й минуте забивать должен был Рафинья, получивший диагональ от Педри на правый край штрафной и выстреливший с острого угла. Массип парировал. Еще через две минуты Левандовски переиграл двух защитников и выкатил пас на левый край под удар Дембеле – Усман зарядил в ближнюю крестовину.

В конце концов, на 24-й минуте Барселона дожала Вальядолид: Рафинья принял еще одну диагональ и выполнил навес на дальнюю стойку, а Левандовски шипами бутсы вколотил мяч в сетку – 1:0!

Во второй половине первого тайма "блаугранас" сбавили обороты, перестав создавать большое количество моментов, но доминирование подопечных Хави оставалось безоговорочным. Каталонцы легко заходили в штрафную, наносили удары и зарабатывали стандарты. Все это не могло завершиться без второго гола.

Он пришел на 43-й минуте. Хозяева быстро отобрали мяч в центре и провели контратаку с врыванием Дембеле на правый край штрафной – Усман пробивать не стал, выкатив передачу на 11 метров. Туда как раз влетел Педри, легко переигравший Масипа. 2:0! Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.

В первой половине второго тайма содержание игры не менялось. Барселона доминировала, ничего не разрешая Вальядолиду, однако в заключительной фазе атак постоянно чего-то не хватало. Где-то футболисты и заигрывались – в частности, этим страдал Левандовски, очень хотел удачно сыграть пяткой.

Впрочем, на 64-й минуте это желание вылилось в шедевральный третий гол! Дембеле получил передачу на ход правым флангом и в завершении своего рывка выполнил пас за спины защитникам, который принял Левандовски. Роберт влетел на правый край штрафной и под давлением соперника неожиданно пробил пяткой – точно в дальний угол! 3:0. Такую красоту словами не описать.

Woowww… Lewandowski scores a back heel goal for Barcelona ️️ pic.twitter.com/g0I1g2us7j — @kwamememes_‍♂️ (@pappyyrn) August 28, 2022

После этого Барселона расслабилась. Вальядолид, однако, быстро вернул хозяев в реальность, создав сразу два шикарных момента у ворот тер Штегена. Так, на 69-й минуте Марк-Андре парировал мощный выстрел от Леона, а Плано сыграл на добивании – причем голкипер уже был отыгран. От пропущенного мяча "блаугранас" спас Кунде, заблокировавший удар на линии.

Еще через минуту Меса классно бахнул с дистанции (тер Штеген спас), а Ануар, подобрав мяч, пробил над воротами с близкого расстояния. Напуганная Барселона ответила врыванием свежего Фати на левый край штрафной площади, однако его удар не стал проблемой для Масипа.

После этого каталонцы успокоились, забрав мяч и выключив Вальядолид из игры. Подопечные Хави продолжили раскатывать красивые атаки, а в компенсированное время они еще и четвертый гол провели – это Серхи Роберто сыграл на добивании после удара Левандовски и сейва Масипа. 4:0! Этот счёт стал окончательным. Барселона отмечает разгром.

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