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Обамеянг разбил свой Lamborghini за 270 тысяч фунтов

10:35 144 Читати українською
Обамеянг разбил свой Lamborghini за 270 тысяч фунтов
Пьер-Эмерик Обамеянг / The Mirror

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг попал в ДТП накануне матча 12-го тура АПЛ против Лестера.

Звездный форвард въехал в авто, которое двигалось впереди. Авария произошла на дороге М-25 недалеко от бара Поттерс в Хартфордшире. 30-летнего футболиста после аварии снял на видео водитель, который проезжал мимо, информирует The Sun.

Выпившего Обамеянга заметили на выходе из ночного клуба

Габонский футболист смял капот своего Lamborghini Aventador, стоимость которого 270 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку дорога была загружена, автомобили двигались с малой скоростью, поэтому в аварии никто не пострадал.

Лестер одолел Арсенал, ничья Тоттенхэма и Шеффилд Юнайтед, Челси переиграл Кристал Пэлас: 12-й тур АПЛ, суббота

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