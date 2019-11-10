Обамеянг разбил свой Lamborghini за 270 тысяч фунтов

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг попал в ДТП накануне матча 12-го тура АПЛ против Лестера.

Звездный форвард въехал в авто, которое двигалось впереди. Авария произошла на дороге М-25 недалеко от бара Поттерс в Хартфордшире. 30-летнего футболиста после аварии снял на видео водитель, который проезжал мимо, информирует The Sun.

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Габонский футболист смял капот своего Lamborghini Aventador, стоимость которого 270 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку дорога была загружена, автомобили двигались с малой скоростью, поэтому в аварии никто не пострадал.

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