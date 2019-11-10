Обамеянг розбив свій Lamborghini за 270 тисяч фунтів

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг потрапив у ДТП напередодні матчу 12-го туру АПЛ проти Лестера.

Зірковий форвард в'їхав у авто, яке рухалось попереду. Аварія трапилася на дорозі М-25 недалеко від бару Поттерс в Хартфордширі. 30-річного футболіста після аварії зняв на відео водій, який проїжджав повз, інформує The Sun.

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Габонський футболіст зім'яв капот свого Lamborghini Aventador, вартість якого 270 тисяч фунтів стерлінгів. Оскільки дорога була завантажена, автомобілі рухалися з малою швидкістю, тож в аварії ніхто не постраждав.

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