Матч вызывал интерес украинских болельщиков, ведь Марсель выбил из Лиги Европы Шахтер, а в воротах Бенфики традиционно вышел Анатолий Трубин. А еще в обоих голах Бенфики активное участие принял бывший игрок Шахтера Нерес.

Трубин победил обидчика Шахтера – "курорт" украинца испортил один удар, Бенфика оставила Марселю надежду

С помощью бразильца и Тенгстедта Рафа Силва открыл счет. В начале второго тайма Нерес и Ди Мария вдвоем разыграли красивую контратаку, удвоив преимущество "орлов".

Трубин не имел много работы. По его воротам нанесли лишь два удара. К сожалению, один из них стал результативным. Обамеянг воспользовался разрезным пасом и проскочил Антонио Силву. Трубин в шпагате пытался достать мяч, но не сумел.