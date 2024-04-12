Матч викликав інтерес українських вболівальників, адже Марсель вибив з Ліги Європи Шахтар, а у воротах Бенфіки традиційно вийшов Анатолій Трубін. А ще в обох голах Бенфіки активну участь взяв колишній гравець Шахтаря Нерес.

Трубін переміг кривдника Шахтаря – "курорт" українця зіпсував один удар, Бенфіка залишила Марселю надію

З допомогою бразильця та Тенгстедта Рафа Сілва відкрив рахунок. На початку другого тайму Нерес і Ді Марія вдвох розіграли красиву контратаку, подвоївши перевагу "орлів".

Трубін не мав багато роботи. По його воротах завдали лише двох ударів. На жаль, один з них став результативним. Обамеянг скористався розрізним пасом і проскочив Антоніо Сілву. Трубін у шпагаті намагався дістати м'яч, але не зумів.