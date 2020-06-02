Обамеянг может оказаться в ПСЖ

Французский Пари Сен-Жермен готов вмешаться в борьбу за форварда лондонского Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга.

Парижане могут предложить за бомбардира до 50 млн евро, сообщает Le 10 Sport.

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Обамеянг настроен покинуть Эмирейтс в ближайшее трансферное окно. "Канониры", очевидно, смирились с потерей форварда и попытаются выручить за него приличную сумму, ведь через год Обамеянг может уйти бесплатно. Менеджмент ПСЖ спрогнозировал, что Арсенал согласится продать форварда за 40-50 млн. Конкуренцию чемпионам Франции составят испанские гранды и миланский Интер.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей. В январе 2018-го габонец перебрался в АПЛ за 63,75 млн в евровалюте.

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