Обамеянг выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры – форвард хочет выполнить давнее семейное обещание

Нападающий Арсенала все еще надеется на переход в ряды мадридского Реала.

Капитан "канониров" надеется продолжить карьеру в Примере, перебравшись в ряды Реала. В ожидании предложения "сливочных" Обамеянг пока отказался рассматривать любые варианты с другими клубами.

Хави посоветовал Барселоне отказаться от Мане и Обамеянга

В свое время Пьер-Эмерик пообещал своему дедушке по маминой линии (испанцу по национальности), что однажды оденет футболку Реала. Форвард настроен сделать все, чтобы сдержать слово, написал журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter.

Контракт 30-летнего габонца истекает летом 2021-го. В текущем сезоне Обамеянг сыграл 32 поединка во всех турнирах и забил 20 голов. Ранее была информация об интересе к нападающему со стороны Челси, Интера, Барселоны и других клубов.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ