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Обамеянг выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры – форвард хочет выполнить давнее семейное обещание

15:21 67 Читати українською
Обамеянг выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры – форвард хочет выполнить давнее семейное обещание
Пьер-Эмерик Обамеянг / ФК Арсенал

Нападающий Арсенала все еще надеется на переход в ряды мадридского Реала.

Капитан "канониров" надеется продолжить карьеру в Примере, перебравшись в ряды Реала. В ожидании предложения "сливочных" Обамеянг пока отказался рассматривать любые варианты с другими клубами.

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В свое время Пьер-Эмерик пообещал своему дедушке по маминой линии (испанцу по национальности), что однажды оденет футболку Реала. Форвард настроен сделать все, чтобы сдержать слово, написал журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter.

Контракт 30-летнего габонца истекает летом 2021-го. В текущем сезоне Обамеянг сыграл 32 поединка во всех турнирах и забил 20 голов. Ранее была информация об интересе к нападающему со стороны Челси, Интера, Барселоны и других клубов.

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