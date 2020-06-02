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Обамеянг може опинитися в ПСЖ

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Обамеянг може опинитися в ПСЖ
П'єр-Емерік Обамеянг / ФК Арсенал

Французький Парі Сен-Жермен готовий втрутитися у боротьбу за форварда лондонського Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга.

Парижани можуть запропонувати за бомбардира до 50 млн євро, повідомляє Le 10 Sport.

Обамеянг обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри – форвард хоче виконати давню сімейну обіцянку

Обамеянг налаштований покинути Емірейтс у найближче трансферне вікно. "Каноніри", вочевидь, змирилися із втратою форварда та спробують виручити за нього пристойну суму, адже через рік Обамеянг може піти безкоштовно. Менеджмент ПСЖ спрогнозував, що Арсенал погодиться продати форварда за 40-50 млн. Конкуренцію чемпіонам Франції складуть іспанські гранди та міланський Інтер.

У нинішньому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів. У січні 2018-го габонець перебрався до АПЛ за 63,75 млн у євровалюті.

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