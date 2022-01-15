Поединок второго тура Кубка африканских наций в квартете С завершился скандалом.

Противостояние Габона и Ганы / Фото с Twitter

Габон вырвал ничью благодаря выстрелу Алевины на 88-й минуте встречи. После финального свистка ганцы были взбешены.

Кубок Африки: Габон на последних минутах спасся в поединке против Ганы

Андре Айю, легенда Марселя, побежал к арбитру что-то прояснять, а остальные игроки – к соперникам. Особенно "отличился" Бенджамин Тетте, нападающий Йени Малатьяспора, ударивший визави в лицо. За это он получил прямую красную.