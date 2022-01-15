Габон и Гана устроили потасовку после финального свистка: видео из Кубка Африки
09:36 - Читати українською
Поединок второго тура Кубка африканских наций в квартете С завершился скандалом.
завершено
Габон вырвал ничью благодаря выстрелу Алевины на 88-й минуте встречи. После финального свистка ганцы были взбешены.
Кубок Африки: Габон на последних минутах спасся в поединке против Ганы
Андре Айю, легенда Марселя, побежал к арбитру что-то прояснять, а остальные игроки – к соперникам. Особенно "отличился" Бенджамин Тетте, нападающий Йени Малатьяспора, ударивший визави в лицо. За это он получил прямую красную.
Сторонам удалось успокоиться и они разошлись в подтрибунное помещение. Габон удержал второе место квартета С, отставая всего на два очка от сборной Марокко. Гана – третья.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter