П'єр-Емерік Обамеянг покинув табір збірної Габону та найближчим часом повернеться до Арсенала, повідомляє місцева федерація футболу у Twitter.

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32-річний нападник так і не зіграв жодного матчу на турнірі Кубка Африки. Спочатку у П'єр-Емеріка діагностували COVID-19, що спричинило певні проблеми зі серцем. Нагадаємо, в Арсеналі у габонця справи теж не найкращі, вже понад місяць він не потрапляє до заявки лондонців через конфлікт клубом.

У нинішньому сезоні Обамеянг провів 15 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

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