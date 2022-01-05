"Задачи, которые мы поставили перед собой, не позволяют сделать этот проект прибыльным. Потому что все равно ты будешь тратить больше, чем зарабатывать, продавая контракты футболистов.

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Металлист точно не будет прибыльным бизнесом в ближайшее десятилетие. Во-первых, у нас телеправа сколько стоят? А в Англии были проданы за 12 миллиардов евро.

Готов ли Металлист выйти на предыдущий бюджет? Нет конечно. Он и не нужен. Время другое было. Были другие цены на футболистов", – сказал Ярославский в интервью FootballHub .

Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.

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