Ярославский: Металлист точно не будет прибыльным в ближайшее десятилетие
Президент харьковского клуба Александр Ярославский рассказал о финансовых реалиях содержания клуба.
"Задачи, которые мы поставили перед собой, не позволяют сделать этот проект прибыльным. Потому что все равно ты будешь тратить больше, чем зарабатывать, продавая контракты футболистов.
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Металлист точно не будет прибыльным бизнесом в ближайшее десятилетие. Во-первых, у нас телеправа сколько стоят? А в Англии были проданы за 12 миллиардов евро.
Готов ли Металлист выйти на предыдущий бюджет? Нет конечно. Он и не нужен. Время другое было. Были другие цены на футболистов", – сказал Ярославский в интервью FootballHub.
Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.
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