"Постійно готуємо шалені трансфери. Пауліньйо підписали, Мурзу підписали. Ходять чутки, що ми Поблете підписали. Поки ні спростувати, ні підтвердити це не можу – залишимо так як є.

Ярославський: Металіст точно не буде прибутковим у найближче десятиліття

Красніков з Тайсоном розмовляє, я не можу сказати, чи буде він у нас чи ні. Але знаю, що ми матимемо класних футболістів. Ще готуємо трансфери, і це буде не один трансфер. А Тайсон ще пограти може. Класний футболіст", – сказав Ярославський в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.

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