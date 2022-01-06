"Шалені трансфери": Ярославський анонсував нові підписання Металіста
Президент харківського клубу Олександр Ярославський готується підірвати український трансферний ринок зірковими підписаннями.
"Постійно готуємо шалені трансфери. Пауліньйо підписали, Мурзу підписали. Ходять чутки, що ми Поблете підписали. Поки ні спростувати, ні підтвердити це не можу – залишимо так як є.
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Красніков з Тайсоном розмовляє, я не можу сказати, чи буде він у нас чи ні. Але знаю, що ми матимемо класних футболістів. Ще готуємо трансфери, і це буде не один трансфер. А Тайсон ще пограти може. Класний футболіст", – сказав Ярославський в інтерв'ю FootballHub.
Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.
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