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"О смене владельца узнали из СМИ": Санжар прокомментировал ситуацию в Карпатах

18:12 86 Читати українською
"О смене владельца узнали из СМИ": Санжар прокомментировал ситуацию в Карпатах
Роман Санжар / ФК Карпаты

Главный тренер львовского клуба Роман Санжар признался, что был удивлен известием о возвращении в клуб Олега Смалийчука в новом качестве.

"У нас пока ничего не происходит. Мы узнали об этом из СМИ. Руководство клуба тоже потом сказал, что у нас сменился собственник. Но внутри команды ничего не происходит.

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Мы ни с кем не общались. Команда и мы ничего не знаем. Только то, что пишут в интернете. На пользу ли это команде? Время покажет. Дай бог, чтобы все было на пользу", – сказал Санжар в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, накануне новым совладельцем Карпат стал Олег Смалийчук – доля, принадлежавшая Петру Дыминскому, 27 мая перешла в собственность бывшего вице-президента "зелено-белых". "Львы" после 23 туров занимают последнее место в УПЛ, отставая от спасительной зоны на 5 очков.

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