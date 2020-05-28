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"Про зміну власника дізнались зі ЗМІ": Санжар прокоментував ситуацію в Карпатах

18:12 420 Читать на русском
"Про зміну власника дізнались зі ЗМІ": Санжар прокоментував ситуацію в Карпатах
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер львівського клубу Роман Санжар зізнався, що був заскочений звісткою про повернення у клуб Олега Смалійчука у новій якості.

"У нас поки нічого не відбувається. Ми дізналися про це зі ЗМІ. Керівництво клубу теж потім сказало, що у нас змінився власник. Але всередині команди нічого не відбувається.

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Ми ні з ким не спілкувалися. Команда і ми нічого не знаємо. Тільки те, що пишуть в інтернеті. Чи на користь це команді? Час покаже. Дай бог, щоб все було на користь", – сказав Санжар у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, напередодні новим співвласником Карпат став Олег Смалійчук – частка, яка належала Петру Димінському, 27 травня перейшла у власність до колишнього віце-президента "зелено-білих". "Леви" після 23 турів посідають останню сходинку в УПЛ, відстаючи від рятівної зони на 5 очок.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар
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