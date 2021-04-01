Экс-полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Ковалёв подвел итоги мартовского цикла "сине-желтых" в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

"Сразу после финального свистка меня переполнило громадное разочарование из-за итогового результата. Обидно, что голевых моментов у сборной Украины хватило бы на несколько матчей, но забит был только один гол, а соперник показал чуть ли не 100-процентную реализацию.

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Во втором тайме сборной Украины явно не хватало скорости. Прежде всего, я ожидал от подопечных Андрея Шевченко агрессивной игры, второго забитого мяча, а уже потом спокойствия в действиях. Но, к сожалению, все закончилось нервной концовкой и плачевным результатом. Именно таким я назову ничью с Казахстаном.

Раскрыть такую ​​насыщенную оборону соперника можно было только за счет быстрой работы с мячом. Этого в действиях нашей команды я не увидел. Да, моменты были, но реализация, мягко говоря, хромала.

О первом месте в группе, судя по всему, сборная Украины может забыть. Здесь нечему удивляться, ведь чемпионы мира изначально были фаворитами нашей группы, а сейчас сборная Франции только подтверждает свой статус. Впрочем, мечтать никогда не поздно. Но если реально смотреть на вещи, то нужно проанализировать последние неудачи и уже осенью с новыми силами броситься в бой, чтобы как минимум иметь возможность попасть в стыковые матчи турнир", – сказал Ковалёв в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины не удержала победу над казахами и расписала уже третью подряд ничью. Как следствие, в группе D подопечные Шевченко занимают второе место и отстают от Франции уже на 4 пункта.

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