Экс-защитник сборной Украины, а ныне эксперт каналов "Футбол" Артем Федецкий, поделился впечатлениями от мартовских матчей "сине-желтых" в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

"Сложно что-то говорить, все мы ждали победы. Если брать моменты, которые у нас были (Зубкова, Мораеса), нужно было выигрывать.

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Еще в первом тайме нам нужен был второй гол и он тогда закрыл бы все вопросы. Могло быть все по-другому. Но футбол – вещь непредсказуемая.

Где-то этот поединок мне напомнил наш матч против Франции. Тогда подопечные Дешама постоянно атаковали, имели моменты, а мы за счет футбольного фарта сравняли счет. Наша сборная тотально владела игрой, но результат на табло", – сказал Федецкий в программе"Головна команда".

Напомним, сборная Украины не удержала победу над казахами и расписала уже третью подряд минимальную ничью (с Францией, Финляндией и Казахстаном). Как следствие, в группе D подопечные Шевченко занимают второе место и отстают от французов уже на 4 пункта.

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