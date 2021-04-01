"Відразу після фінального свистка мене переповнило величезне розчарування через підсумковий результат. Прикро, що гольових моментів у збірної України вистачило б на кілька матчів, але забитий був лише один гол, а суперник продемонстрував мало не 100-відсоткову реалізацію.

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У другому таймі збірній України явно не вистачало швидкості. Перш за все, я очікував від підопічних Андрія Шевченка агресивнішої гри, другого забитого м'яча, а вже потім спокою в діях. Але, на жаль, все закінчилося нервовою кінцівкою і плачевним результатом. Саме таким я назву нічию з Казахстаном.

Розкрити таку насичену оборону суперника можна було тільки за рахунок швидкої роботи з м'ячем. Цього в діях нашої команди я не побачив. Так, моменти були, але реалізація, м'яко кажучи, кульгала.

Про перше місце у групі, судячи з усього, збірна України може забути. Тут нема чому дивуватися, адже чемпіони світу спочатку були фаворитами нашої групи, а зараз збірна Франції тільки підтверджує свій статус. Втім, мріяти ніколи не пізно. Але якщо реально дивитися на речі, то потрібно проаналізувати останні невдачі і вже восени з новими силами кинутися в бій, щоб як мінімум мати можливість потрапити у стикові матчі турніру", – сказав Ковальов у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України не втримала перемогу над казахами і розписала вже третю поспіль нічию. Як наслідок, у групі D підопічні Шевченка посідають другу сходинку і відстають від Франції вже на 4 пункти.

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