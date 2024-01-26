"Возвращение в Шахтер Ракицкого и Чигринского? О, это легенды! Я даже не задумывался, что мог бы с ними сыграть. Это мои прекрасные впечатления из детства, я смотрел, когда они играли, еще малышом на стадионе и в телевизоре.

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С Чигринским, к сожалению, мне не повезло сыграть, а вот с Ракицким выходили на поле. Ярослав - это футболист высокого уровня с большим опытом и неповторимым пасом и ударом. Супер, что такой игрок вернулся в Шахтер, в УПЛ", – признался Трубин в интервью Украинский футбол.

Напомним, что Ракицкий вернулся в Шахтер зимой 2023 года, перебравшись из турецкого Адана Демирспора. Чигринский уже в третий раз стал "горняком" в августе 2023-го – Трубин же через несколько дней перебрался в Бенфику.

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