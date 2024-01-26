"Повернення у Шахтар Ракицького та Чигринського? О, це легенди! Я навіть не замислювався, що міг би з ними зіграти. Це мої прекрасні враження з дитинства, я дивився, коли вони грали, ще малюком на стадіоні та в телевізорі.

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З Чигринським, на жаль, мені не поталанило зіграти, а от із Ракицьким виходили на поле. Ярослав – це футболіст високого рівня з великим досвідом і неповторним пасом і ударом. Супер, що такий гравець повернувся в Шахтар, в УПЛ", – зізнався Трубін в інтерв'ю Український футбол.

Нагадаємо, що Ракицький повернувся до Шахтаря взимку 2023 року, перебравшись з турецького Адана Демірспора. Чигринський вже втретє став "гірником" у серпні 2023-го – Трубін же через кілька днів перебрався до Бенфіки.

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