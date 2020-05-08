УАФ определила судьбу Миная после обнаружения коронавируса в команде

Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о медицинском протоколе для проведения тренировок и прокомментировал выявление коронавируса у игрока закарпатского клуба.

"Составили этот документ на основании документов правительства и ведущих клубов Германии, Италии и Испании. 6 мая мы представили его руководителям УАФ, УПЛ, ПФЛ и профсоюза. 8 мая его уже разослали по клубам. Основные пункты связываются с противоэпидемическими мероприятиями в клубах перед началом тренировочного процесса. Самое главное – вопрос тестирования.

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Тестирование на коронавирус – предварительный этап, когда определяются антитела в организме спортсмена. Основной – тест ПЦР, который позволяет точно определить наличие коронавируса. Мы очень просим сделать эти тесты до начала тренировочного процесса.

У футболиста Миная положительный результат на коронавирус. Спортсмена отправили на карантин под контролем врачей. Мы сразу получили информацию из клуба о том, что произошло. Будем вести контроль над спортсменом. Его состояние удовлетворительное. Как это повлияет на Минай? Мы обсуждали этот вопрос. Будем действовать согласно документам, которые есть в Украине. Игрок будет изолирован, в команде проведется тестирование на ПЦР, команда будет под наблюдением, но не будет отстранена от матчей.

Относительно масок – они должны быть у всех футболистов при транспортировке к месту тренировки, в столовых или ресторанах, на совещаниях. Тренировки проходят на большой площади, поэтому на стадионах маски не нужны", – сказал Попов в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, сегодня стало известно о первом случае заражения коронавируса среди футболистов – один из игроков перволигового Миная сдал положительный тест на коронавирус.

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