"Про футбол ніхто не думає, у мене мама вдома – 60 років": Кополовець – про контакт із зараженим футболістом Миная

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець прокоментував ситуацію з позитивним тестом на COVID-19 у одного із гравців команди.

Нагадаємо, вчора стало відомо про перший офіційний випадок коронавірусу в українському футболі – хворобу діагностували одному із гравців закарпатської команди, яка після 19-ти турів Першої ліги посідає 3 місце в турнірній таблиці.

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"У нас є позитивний тест на коронавірус, тому про футбол поки не особливо думаємо. У клубі надзвичайна ситуація, зараз все дезінфікується, така ситуація. Я контактував із цим гравцем і футболісти теж. Ми не знаємо, якою буде ситуація далі.

У понеділок здаємо всі тести. Тому про футбол зараз ніхто і не думає. У мене мама вдома – 60 років. Сьогодні футболіст підходить, каже, що у нього дівчина астматик. Не сильно думаємо про футбол.

Це футболіст команди заразився. Ми виставили на сайт. Ми про це дізналися вже о 12 годині. Я не хотів давати на сайт цю інформацію, поки не було офіційних документів від лікаря. Він мені скинув офіційні документи – ми відразу виставили. Я б ніколи про це не говорив до офіційного підтвердження. Ніхто нічого приховувати не буде. Є офіційне підтвердження – ми даємо цю інформацію", – розповів Кополовець в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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